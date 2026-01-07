La terapia intensiva dell’ospedale di Pescara svolge un ruolo essenziale nella gestione delle donazioni di organi. Il suo impegno rappresenta un gesto di solidarietà e di attenzione verso gli altri, contribuendo a salvare vite attraverso i trapianti. La collaborazione tra il personale e le strutture dedicate garantisce un percorso efficace e dignitoso per chi sceglie di donare, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso nel rispetto della vita.

La terapia intensiva dell'ospedale di Pescara, ha un ruolo cruciale e di riferimento per la donazione degli organi e i successivi trapianti. A dirlo i vertici della Asl, che evidenziano come nel biennio 2024–2025 l’attività di identificazione e gestione dei potenziali donatori ha consentito di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La Asl sulla donazione d'organi e trapianti "Fondamentale l'impegno della terapia intensiva, è un gesto d'amore verso gli altri"

Leggi anche: Ultimo gesto d’amore: donati gli organi di Pietro Mastaglio, il giovane travolto sulla Regina

Leggi anche: Aumentano le opposizioni alla donazione di organi, l'impegno Aido per rilanciare la cultura del dono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanità: nuove risorse per sostenere le attività di donazione e trapianto d’organi; Nuove risorse per la donazione di organi: la Regione stanzia quasi 2 milioni per il 2025; Donazione di organi, l’impegno della Terapia Intensiva di Pescara: un gesto che continua a generare vita; La Regione finanzia prestazioni per le liste d’attesa.

La Asl sulla donazione d'organi e trapianti "Fondamentale l'impegno della terapia intensiva, è un gesto d'amore verso gli altri" - L'azienda sanitaria pescarese interviene in merito al tema della donazione degli organi e al ruolo cruciale assunto in tal senso dalla terapia intensiva dell'ospedale ... ilpescara.it