La Asl sulla donazione d' organi e trapianti Fondamentale l' impegno della terapia intensiva è un gesto d' amore verso gli altri
La terapia intensiva dell’ospedale di Pescara svolge un ruolo essenziale nella gestione delle donazioni di organi. Il suo impegno rappresenta un gesto di solidarietà e di attenzione verso gli altri, contribuendo a salvare vite attraverso i trapianti. La collaborazione tra il personale e le strutture dedicate garantisce un percorso efficace e dignitoso per chi sceglie di donare, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso nel rispetto della vita.
La terapia intensiva dell'ospedale di Pescara, ha un ruolo cruciale e di riferimento per la donazione degli organi e i successivi trapianti. A dirlo i vertici della Asl, che evidenziano come nel biennio 2024–2025 l’attività di identificazione e gestione dei potenziali donatori ha consentito di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
