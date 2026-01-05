La donazione di organi rappresenta un gesto di grande altruismo, capace di cambiare la vita di molte persone. Sabato, presso l’ospedale Maggiore di Crema, un prelievo multiorgano ha permesso di salvare almeno otto pazienti in lista di attesa. Questo atto, compiuto da un giovane, evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla donazione e di considerarla come un gesto di solidarietà e speranza.

Crema (Cremona) – Un prelievo multiorgano eseguito sabato al l’ospedale Maggiore di Crema consentirà di salvare la vita di almeno otto pazienti in attesa di trapianto. Il prelievo è stato reso possibile grazie alla volontà espressa dalla famiglia di un giovane uomo, a seguito di morte cerebrale. Le équipe specialistiche intervenute, provenienti da Policlinico San Matteo di Pavia, Spedali Civili di Brescia, Ospedale Niguarda e Istituto nazionale dei tumori di Milano, hanno proceduto al prelievo di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, aorta, tendini e cute. La procedura. Gli organi sono stati assegnati ai rispettivi centri trapianto, mentre i tessuti prelevati saranno depositati nella Banche delle ossa e della cute per le necessarie verifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donazione di organi, l’ultimo atto d’amore di un ragazzo: così cambierà la vita di 8 persone

