Turismo in Toscana il wedding vale 213 milioni di euro

In Toscana, il settore dei matrimoni genera 213 milioni di euro ogni anno, un dato che dimostra quanto il wedding contribuisca all’economia locale. Nel 2023, molti sposi italiani e stranieri scelgono questa regione per celebrare il loro giorno speciale, attirando turisti anche in periodi meno tradizionali. Le location storiche e i paesaggi suggestivi attirano visitatori da tutto il mondo, portando benefici anche alle attività commerciali della zona.

Nel 2025 crescono matrimoni, presenze e indotto: più eventi fuori stagione e nelle aree diffuse, da Firenze al Chianti fino all’Isola d’Elba Il turismo dei matrimoni si conferma uno dei motori più dinamici dell’economia toscana, capace non solo di generare ricchezza ma anche di distribuire i flussi turistici lungo tutto l’anno. Nel 2025 il wedding tourism in Toscana ha superato i 213 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +14,1% rispetto all’anno precedente e un aumento del +10,5% delle presenze legate agli eventi nuziali. I dati sono stati presentati oggi a Palazzo Medici Riccardi durante la conferenza stampa organizzata da Fondazione Destination Florence e dal Centro Studi Turistici di Firenze, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Milano-Cortina 2026 rappresenta un investimento economico di circa 5,3 miliardi di euro, comprendendo spesa, turismo e infrastrutture.

