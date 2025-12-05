Nozze in Campania | l’irresistibile fascino del wedding tourism

Tempo di lettura: 4 minuti Dalle scogliere di Ravello alle corti storiche di Napoli, la regione si conferma l’epicentro del “Sì” internazionale. Un viaggio tra numeri da record, scenografie naturali e l’arte di trasformare un evento in leggenda. C’è una geografia del cuore che, per migliaia di coppie straniere, punta inesorabilmente verso il Sud Italia. E in questa mappa sentimentale, la Campania brilla come una stella polare inamovibile. Non è solo una questione di estetica, sebbene la bellezza qui sia sfacciata e onnipresente; è una questione di identità. Nel 2025, la Campania non è semplicemente una delle mete del Wedding Tourism: ne è la capitale morale ed economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

