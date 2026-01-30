Chi è Kevin Warsh l’ex falco che Trump vuole alla Fed per tagliare i tassi

Kevin Warsh, l’ex falco che Trump vuole alla Fed per tagliare i tassi, torna al centro delle polemiche. Il presidente americano lo ha scelto come nuovo presidente della Federal Reserve, scatenando reazioni contrastanti. Molti si chiedono se questa nomina segnerà un cambio di rotta o se Warsh continuerà a spingere per politiche più aggressive sui tassi. La sua figura divide: da una parte i sostenitori di Trump, dall’altra coloro che temono un ritorno alle politiche monetarie più dure. La decisione potrebbe influenzare l’economia degli Stati Uniti nei pross

L’uomo di Trump o di Wall Street? Molti se lo sono chiesto non appena è uscita la notizia che il presidente ha nominato Kevin Warsh nuovo presidente della Federal Reserve. Se lo son detti i trader che hanno comprato dollari e venduto sia oro sia criptovalute, conoscendo l’avversione del candidato (dovrà essere confermato dal Senato) per la moneta facile, l’inflazione, il debito, lo spendi e spandi. Se lo sono passati di bocca in bocca gli gnomi della borsa ricordando quanto Warsh si sia dato da fare durate la grande crisi finanziaria per salvare le grandi banche. Poi gli uni e gli altri hanno rimuginato il diktat di Trump: “Nessuno che non sia d’accordo con me andrà mai a guidare la banca centrale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

