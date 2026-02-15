Vuelle è un match sulle montagne russe Ma niente miracolo finale | vince Scafati

Vuelle ha perso contro Scafati in una partita intensa e piena di alti e bassi. Gli uomini di Leka sono stati sotto di 18 punti nel primo tempo, ma sono riusciti a recuperare fino a ridurre lo svantaggio a soli 2 punti negli ultimi minuti. Tuttavia, nel finale, gli ospiti hanno mantenuto il vantaggio e hanno conquistato la vittoria.

Pesaro, 15 febbraio 2026 – Una partita sulle montagne russe quella degli uomini di Leka che sono andati sotto, nella prima parte della gara, anche di 18 punti, per poi risalire fino a meno 2 a un paio di minuti dal termine. Ma la grande rimonta con vittoria finale non c'è stata. Il miracolo di Cividale non si è ripetuto. Il tutto in un finale, con Scafati avanti di 3 punti (77 a 80) a una quindicina di secondi dal termine, dove mancava in campo solamente Merola: un teatrino che ha visto il gioco fermo per circa 5 minuti senza che nessuno riuscisse a capire di chi era il possesso della palla. Alla fine dei conciliabili palla in mano ai padroni di casa che allungano e mettono il risultato in sicurezza.