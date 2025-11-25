Oltre i Confini Voci dal silenzio al Cine Teatro Metropolitano

Continuerà giovedì 27 novembre,  alle ore 18,30 al Cine Teatro Metropolitano, la seconda rassegna teatrale "Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà", ovvero, momenti di teatro su temi quali giustizia, violenza sulle donne, Sud, Reggio, Ponte sullo stretto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

