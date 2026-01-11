Chiesa Juve l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni | l’attaccante ha detto sì ma… Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi
Tra dieci giorni si attendono sviluppi concreti sulla trattativa tra Juventus e Chiesa. L’attaccante ha già dato il suo assenso, aprendo la strada al ritorno in bianconero. Resta da definire ancora il futuro di Salah, mentre i prossimi passi saranno determinanti per ufficializzare l’accordo. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli e le tempistiche di questa operazione, che rappresenta un passo importante per il mercato della Juventus.
Chiesa Juve: il sì dell’ex viola è già in cassaforte, ora si attende Salah. Ramadani in Italia dal 20 gennaio per risolvere il nodo della formula col Liverpool. La Juve ha definito l’obiettivo prioritario per l’attacco, ma la volata finale per chiudere il cerchio richiede nervi saldi e tempismo perfetto. Secondo l’approfondimento del Corriere dello Sport, l’operazione di ritorno per Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997 che spinge per vestire nuovamente bianconero, vive una fase di stallo calcolato. Per vedere la trattativa entrare nel vivo serviranno ancora dieci giorni, un periodo di transizione indispensabile per far maturare le condizioni giuste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Chiesa può davvero tornare in Serie A? Pressing costante per l’attaccante del Liverpool, cosa filtra sul suo futuro: tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Zirkzee Juve, l’assist arriva direttamente da Manchester? Amorim non si nasconde e parla così dell’attaccante: cosa ha detto sul suo futuro
Chiesa: 'Juve esempio, sogno un gol a Buffon e una carriera nella Fiorentina' - L'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il debutto allo Juventus Stadium mi ha cambiato la vita, non lo dimenticherò mai. calciomercato.com
Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla - Milan, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20. tuttosport.com
#Matri dice no ad un ritorno di #Chiesa alla #Juventus in questa sessione di #calciomercato. "In quel ruolo c'è già un giocatore importante come #Yildiz. Prendere #Chiesa mi sembra uno spreco", le parole di #Matri a #Dazn. Siete d'accordo La notizi - facebook.com facebook
La #Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.