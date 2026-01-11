Chiesa Juve l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni | l’attaccante ha detto sì ma… Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi

Da juventusnews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra dieci giorni si attendono sviluppi concreti sulla trattativa tra Juventus e Chiesa. L’attaccante ha già dato il suo assenso, aprendo la strada al ritorno in bianconero. Resta da definire ancora il futuro di Salah, mentre i prossimi passi saranno determinanti per ufficializzare l’accordo. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli e le tempistiche di questa operazione, che rappresenta un passo importante per il mercato della Juventus.

Chiesa Juve: il sì dell’ex viola è già in cassaforte, ora si attende Salah. Ramadani in Italia dal 20 gennaio per risolvere il nodo della formula col Liverpool. La  Juve  ha definito l’obiettivo prioritario per l’attacco, ma la volata finale per chiudere il cerchio richiede nervi saldi e tempismo perfetto. Secondo l’approfondimento del  Corriere dello Sport, l’operazione di ritorno per  Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997 che spinge per vestire nuovamente bianconero, vive una fase di stallo calcolato. Per vedere la trattativa entrare nel vivo serviranno ancora dieci giorni, un periodo di transizione indispensabile per far maturare le condizioni giuste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiesa juve l8217affare entrer224 nel vivo tra dieci giorni l8217attaccante ha detto s236 ma8230 cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni: l’attaccante ha detto sì ma… Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi

Leggi anche: Chiesa può davvero tornare in Serie A? Pressing costante per l’attaccante del Liverpool, cosa filtra sul suo futuro: tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Zirkzee Juve, l’assist arriva direttamente da Manchester? Amorim non si nasconde e parla così dell’attaccante: cosa ha detto sul suo futuro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chiesa: 'Juve esempio, sogno un gol a Buffon e una carriera nella Fiorentina' - L'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il debutto allo Juventus Stadium mi ha cambiato la vita, non lo dimenticherò mai. calciomercato.com

Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla - Milan, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20. tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.