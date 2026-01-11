Chiesa Juve l’affare entrerà nel vivo tra dieci giorni | l’attaccante ha detto sì ma… Cosa filtra sul suo ritorno e tutti i prossimi passaggi

Tra dieci giorni si attendono sviluppi concreti sulla trattativa tra Juventus e Chiesa. L’attaccante ha già dato il suo assenso, aprendo la strada al ritorno in bianconero. Resta da definire ancora il futuro di Salah, mentre i prossimi passi saranno determinanti per ufficializzare l’accordo. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli e le tempistiche di questa operazione, che rappresenta un passo importante per il mercato della Juventus.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.