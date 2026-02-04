Il Real si informa poi interviene Elkann | Juve i retroscena sul rinnovo imminente di Yildiz

La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Yildiz, il fantasista turco. Dopo aver parlato con il suo attuale club, il giocatore sembra deciso a restare. Spalletti lo ha convinto con il suo modo di allenare, e l’intesa tra il giocatore, il tecnico e la società è grande. Per ora, le offerte di altri club non hanno fatto cambiare idea a Yildiz, che punta a continuare in banchina bianconera.

Sul rinnovo di Yildiz alla Juve manca solo l'ufficialità. Se ne parla da un po' e nel confronto non sono mancati momenti difficili, specie quando a ottobre la squadra sembrava fuori da tutto: anche dalla Champions del prossimo anno. Il 10 bianconero è stato garbato ma determinato nel chiedere una serie di garanzie sul progetto, ma la percezione sul futuro bianconero è cambiata negli ultimi mesi grazie alla cura Spalletti, che ha riportato la Juve in alto alla classifica. Non solo: il tecnico ha rivalutato diversi giocatori in rosa e concesso al turco una centralità che riservata generalmente solo ai fuoriclasse, evidentemente convinto che "Yildiz è un alieno, a volte fa qualche errore per vedere se rientra nella normalità, ma non ce la fa: non può diventare un giocatore normale, resta un extraterrestre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Amministratore Delegato della Juventus, John Elkann, ha deciso di accelerare sulla questione rinnovo di Emre Yildiz, prolungando il contratto fino al 2030.

