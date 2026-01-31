Attesa per le trimestrali delle banche italiane | conti piani e anche l' AI

Le banche italiane stanno per pubblicare i risultati trimestrali. Dal 2 febbraio, in circa dieci giorni, le dieci principali istituzioni del settore presenteranno i loro conti, i piani futuri e le strategie legate anche all’intelligenza artificiale. È un momento importante per capire come stanno affrontando questa fase di incertezza economica.

Dal 2 febbraio in una decina di giorni le principali 10 banche italiane esporranno i risultati del IV trimestre anticipando anche quelli dell’intero anno. A fare la differenza sullo stato di salute saranno le guidance per l’anno in corso e, in molti casi, al rinnovo dei piani triennali. Ad aprire le danze il prossimo 2 febbraio sarà Intesa Sanpaolo che presenterà il nuovo piano industriale 2026-29, un piano strategico che i rumors prevedono sia molto ambizioso e punti su digitalizzazione e AI per dare la massima efficienza a tutte le funzioni operative e ancor più per il mercato finanziario e gli azionisti sulla remunerazione che segnerà ulteriormente una significativa espansione che nell’arco del triennio potrebbe corrispondere a un terzo in più di quanto previsto per l’esercizio 2025, in pagamento a saldo a maggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

