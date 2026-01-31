Attesa per le trimestrali delle banche italiane | conti piani e anche l' AI

Da liberoquotidiano.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le banche italiane stanno per pubblicare i risultati trimestrali. Dal 2 febbraio, in circa dieci giorni, le dieci principali istituzioni del settore presenteranno i loro conti, i piani futuri e le strategie legate anche all’intelligenza artificiale. È un momento importante per capire come stanno affrontando questa fase di incertezza economica.

Dal 2 febbraio in una decina di giorni le principali 10 banche italiane esporranno i risultati del IV trimestre anticipando anche quelli dell’intero anno. A fare la differenza sullo stato di salute saranno le guidance per l’anno in corso e, in molti casi, al rinnovo dei piani triennali. Ad aprire le danze il prossimo 2 febbraio sarà Intesa Sanpaolo che presenterà il nuovo piano industriale 2026-29, un piano strategico che i rumors prevedono sia molto ambizioso e punti su digitalizzazione e AI per dare la massima efficienza a tutte le funzioni operative e ancor più per il mercato finanziario e gli azionisti sulla remunerazione che segnerà ulteriormente una significativa espansione che nell’arco del triennio potrebbe corrispondere a un terzo in più di quanto previsto per l’esercizio 2025, in pagamento a saldo a maggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

attesa per le trimestrali delle banche italiane conti piani e anche l ai

© Liberoquotidiano.it - Attesa per le trimestrali delle banche italiane: conti, piani e anche l'AI

Approfondimenti su banche italiane

Ferrari: le banche d’affari tagliano i target price in attesa dei conti

Numerose banche d’affari hanno rivisto al ribasso i target price di Ferrari, all’interno di un’analisi sul settore automobilistico europeo all’inizio dell’anno.

Apple acquisisce la startup israeliana Q.ai. I conti trimestrali sorprendono

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su banche italiane

Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo in luce in attesa del piano e dell'avvio della stagione delle trimestrali; In attesa della trimestrale, ASML è a sconto o sopravvalutata?; Attesa per le trimestrali USA: oggi è il giorno delle Big Tech - Investing.com; Microsoft trimestrale preview, volatilità attesa e livelli da monitorare.

Luci sui tecnologici a Wall Street in attesa delle trimestrali e della FedIl recente crollo del dollaro potrebbe modificare queste previsioni sui tassi, dati i potenziali rischi di un lungo declino dell’economia. La valuta statunitense si è stabilizzata stamattina, dopo ... it.investing.com

attesa per le trimestraliI listini statunitensi consolidano le posizioni in attesa del verdetto della Fed(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta con i principali indici che consolidano le posizioni, in attesa del verdetto sul costo del denaro, atteso per domani, 28 gennaio, dalla Federal Reserve. L’ ... finanza.repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.