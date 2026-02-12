PMI italiane | il credito ESG crea nuove opportunità ma rischia di penalizzare le aziende meno strutturate entro il 2026

Le piccole e medie imprese italiane stanno affrontando un nuovo modo di ottenere credito, legato ai criteri ESG. Le banche stanno sempre più valutando aspetti ambientali, sociali e di governance, creando opportunità ma anche rischi. Le aziende più strutturate riescono a cogliere meglio questa svolta, mentre quelle meno preparate rischiano di restare indietro. Entro il 2026, le PMI potrebbero trovarsi a dover fare i conti con un sistema di finanziamento che favorisce chi ha già investito in sostenibilità, lasciando indietro le realtà più pic

Sostenibilità a Due Velocità: Le PMI Italiane di Fronte al Credito ESG. L’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi bancari sta ridefinendo l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Nel 2026, questa tendenza potrebbe creare un divario tra le aziende preparate e quelle meno strutturate, con ripercussioni sull’intero tessuto economico nazionale. La sfida è garantire una transizione equa e sostenibile per tutti. La Nuova Frontiera del Credito: L’Importanza dei Criteri ESG. L’attenzione verso i fattori ESG, un tempo considerati un valore aggiunto, si sta rapidamente trasformando in un requisito fondamentale per l’ottenimento di finanziamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su PMI italiane

Le nuove regole dell’EBA, entrate in vigore dall’11 gennaio, cambiano il modo in cui le banche valutano le aziende.

Stellantis annuncia che l’Algeria offre nuove opportunità per le aziende dell’indotto, ma Pwc mette in guardia: una su quattro è in difficoltà finanziaria.

