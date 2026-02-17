Vittozzi ha ammesso di aver considerato il ritiro lo scorso anno, ma ora punta a conquistare altre medaglie. La sua determinazione si è rafforzata dopo aver vinto il primo oro azzurro nel biathlon alle Olimpiadi invernali, un risultato storico. Ieri, durante la gara, ha dimostrato di essere ancora in forma e motivato a continuare.

"L'anno scorso ho pensato al ritiro". Intervistata da Bruno Vespa su Rai Uno durante la puntata di Cinque Minuti, Lisa Vittozzi, primo oro azzurro del biathlon nella storia dei Giochi invernali, racconta i momenti più bui prima dell'apoteosi a cinque cerchi: "Se oggi sono qui è grazie alla mia tenacia, perché non ho mai smesso di credere in me e sono riuscita a coronare un sogno: gareggiare in una Olimpiade in casa non capita tutti i giorni e sono davvero felice di aver portato quest'oro all'Italia, soprattutto grazie a tutto lo staff che mi ha permesso di fare una gara perfetta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vittozzi: "L'anno scorso ho pensato al ritiro. Ora caccia ad altre medaglie"

Gli atleti italiani scendono in pista oggi a Milano Cortina, sperando di portare a casa altre medaglie.

