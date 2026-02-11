Milano-Cortina Franzoni e la Vittozzi | gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Gli atleti italiani scendono in pista oggi a Milano Cortina, sperando di portare a casa altre medaglie. Dopo le vittorie di ieri, tra cui l’oro di Arianna Fontana e il bronzo di Constantini e Mosaner, le speranze sono alte. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo, con le competizioni che si annunciano intense e combattute. La tensione è alle stelle, e i tifosi aspettano con ansia di vedere se arrivano altri podi.

Dopo l'oro nella staffetta mista di short track trascinata dall'eterna Arianna Fontana e il bronzo nel doppio misto di curling con gli eccezionali Stefania Constantini e Amos Mosaner, anche oggi dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina potrebbero arrivare altre medaglie per l'Italia, già a quota 11 nel medagliere. Grandi speranze con Giovanni Franzoni (argento nella libera), tra i favoriti nel SuperG maschile di sci alpino insieme a Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris (bronzo in discesa): appuntamento alle ore 11.30. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, insieme a Hannah Auchentaler e Michela Carrara, a caccia del podio nella 15km di biathlon individuale femminile.

