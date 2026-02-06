Tutto bloccato Caos alla Camera sta succedendo adesso! La notizia è appena arrivata

Alla Camera dei deputati si sono bloccate le prenotazioni delle sale per le conferenze stampa. Al momento, tutto è fermo e si aspetta di capire cosa succederà nei prossimi minuti. La decisione ha creato confusione tra i presenti, mentre l’assemblea si ferma in attesa di indicazioni.

Alla Camera dei deputati è stato disposto il blocco delle nuove prenotazioni delle sale destinate alle conferenze stampa. La misura riguarda l’accesso al sistema telematico utilizzato per riservare gli spazi e arriva dopo le polemiche scaturite da un evento legato a Casapound. La sospensione è stata adottata dalla presidenza e dall’ufficio stampa per rivedere le modalità di concessione delle sale. L’episodio che ha innescato la decisione è la richiesta presentata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che aveva programmato un incontro con esponenti di Casapound sul tema della remigrazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

