Alla Camera dei deputati si sono bloccate le prenotazioni delle sale per le conferenze stampa. Al momento, tutto è fermo e si aspetta di capire cosa succederà nei prossimi minuti. La decisione ha creato confusione tra i presenti, mentre l’assemblea si ferma in attesa di indicazioni.

Alla Camera dei deputati è stato disposto il blocco delle nuove prenotazioni delle sale destinate alle conferenze stampa. La misura riguarda l’accesso al sistema telematico utilizzato per riservare gli spazi e arriva dopo le polemiche scaturite da un evento legato a Casapound. La sospensione è stata adottata dalla presidenza e dall’ufficio stampa per rivedere le modalità di concessione delle sale. L’episodio che ha innescato la decisione è la richiesta presentata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, che aveva programmato un incontro con esponenti di Casapound sul tema della remigrazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tutto bloccato”. Caos alla Camera, sta succedendo adesso! La notizia è appena arrivata

Approfondimenti su Camera Dei Deputi

Nell’aeroporto del Nord Italia, uno dei principali hub della regione, si è verificato un improvviso aumento di ritardi e cancellazioni, causando disagi tra i passeggeri.

Nicolò De Vitiis, noto conduttore delle Iene, è in pensiero per il suo cane Dotto, che sta male.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Camera Dei Deputi

Argomenti discussi: ? Statale 36 nel caos: auto in panne in galleria e code chilometriche per i lavori a Suello; Cortina, tanta neve: scoppia il caos viabilità. La stampa estera: Un incubo; Statale 36, Azione: Lavori conclusi ma caos e interrogativi restano; Etna Nord nel caos: ore di attesa tra neve e traffico, automobilisti bloccati al freddo.

Frattesi-Nottingham: tutto fatto per 38 milioni di euro L'Inter però ha bloccato tutto Lo ha rivelato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano facebook

Il retroscena: #Kouame al #Verona, perché si è bloccato tutto x.com