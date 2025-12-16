Motori diesel e benzina la notizia è appena arrivata | tutto saltato

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre la Commissione europea ha annunciato il nuovo Pacchetto Automotive, una decisione inattesa che ridefinisce il futuro dei motori diesel e benzina. Con questa proposta, si apre un nuovo capitolo nella transizione verso le emissioni zero, evitando il divieto totale dei veicoli tradizionali e modificando gli obiettivi per il settore automobilistico europeo.

Immagine generica

Decisione inattesa sui veicoli tradizionali. Oggi, 16 dicembre, la Commissione europea ha svelato il nuovo Pacchetto Automotive che ridisegna la strada verso il 2035 e cancella di fatto l’idea di un divieto totale. Non si parla più di stop secco alle vendite di nuove auto con motore a combustione, ma di una transizione più elastica e “tecnologicamente aperta”. Secondo Bruxelles serve “un quadro politico ambizioso ma pragmatico per garantire la neutralità climatica e l’indipendenza strategica entro il 2050, offrendo al contempo maggiore flessibilità ai produttori”. La parola chiave è neutralità tecnologica, richiesta da costruttori e da diversi Stati membri. Caffeinamagazine.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Auto, via libera Ue a regole su stop diesel e benzina dal 2035

Video Auto, via libera Ue a regole su stop diesel e benzina dal 2035

motori diesel benzina notiziaAuto, salta lo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Orsini: «Troppo poco, con le mezze svolte facciamo gli incidenti» - «Troppo poco, troppo poco», dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, delle novità della Commissione Ue sull'auto. ilmessaggero.it

motori diesel benzina notiziaAuto, retromarcia Ue: restano i motori diesel e benzina, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa - Lo stop totale alla produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene sostituito da un approccio più flessibile ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.