Motori diesel e benzina la notizia è appena arrivata | tutto saltato

Il 16 dicembre la Commissione europea ha annunciato il nuovo Pacchetto Automotive, una decisione inattesa che ridefinisce il futuro dei motori diesel e benzina. Con questa proposta, si apre un nuovo capitolo nella transizione verso le emissioni zero, evitando il divieto totale dei veicoli tradizionali e modificando gli obiettivi per il settore automobilistico europeo.

Decisione inattesa sui veicoli tradizionali. Oggi, 16 dicembre, la Commissione europea ha svelato il nuovo Pacchetto Automotive che ridisegna la strada verso il 2035 e cancella di fatto l'idea di un divieto totale. Non si parla più di stop secco alle vendite di nuove auto con motore a combustione, ma di una transizione più elastica e "tecnologicamente aperta". Secondo Bruxelles serve "un quadro politico ambizioso ma pragmatico per garantire la neutralità climatica e l'indipendenza strategica entro il 2050, offrendo al contempo maggiore flessibilità ai produttori". La parola chiave è neutralità tecnologica, richiesta da costruttori e da diversi Stati membri.

