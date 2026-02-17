Perché ha subito abusi e violenze, ora è diventato una star di Hollywood. La madre non si fidava delle babysitter, così portava sempre il bambino con sé al lavoro. Da adulto, ha affrontato prese in giro a scuola per la sua passione, che molti non capivano.

Sua madre non credeva nelle babysitter, quindi lui andava sempre con lei al lavoro. Crescendo, veniva spesso preso in giro dai compagni di classe per la sua passione. Ma negli anni ’80, i bulli violenti furono messi a tacere per sempre, probabilmente chiedendosi cosa avessero fatto al giovane che sarebbe cresciuto fino a diventare una delle stelle più brillanti del mondo. Di eccezionale talento. Il 18 agosto 1952 nacque a Houston, in Texas, un bambino che avrebbe conquistato il cuore di milioni di persone. Fin da piccolo era evidente che fosse dotato di un talento eccezionale, che lo distingueva dai suoi coetanei. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Vittima di abusi e violenze, divenne una stella di Hollywood

Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame perché la Camera di Commercio di Hollywood ha deciso di premiarlo per la sua lunga carriera nel cinema.

Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, ha ricevuto oggi una stella sulla Hollywood Walk of Fame, in una cerimonia che ha attirato numerosi colleghi e fan da tutto il mondo.

