Franco Nero una stella a Hollywood | omaggio a 60 anni di cinema italiano e internazionale

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, ha ricevuto oggi una stella sulla Hollywood Walk of Fame, in una cerimonia che ha attirato numerosi colleghi e fan da tutto il mondo. La motivazione ufficiale, legata ai suoi 60 anni di carriera, riconosce il suo contributo al cinema con ruoli memorabili sia in Italia che a Hollywood. Tra i partecipanti, presenti anche attori e registi italiani, che hanno voluto rendere omaggio a uno dei volti più rappresentativi del nostro cinema. La stella, posizionata nel cuore di Los Angeles, si distingue per un dettaglio speciale: la targa riporta anche il suo nome scritto in caratter

Franco Nero, una stella sulla Walk of Fame celebra il cinema italiano. Los Angeles – Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, ha ricevuto oggi una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. La cerimonia, tenutasi il 13 febbraio 2026, si è svolta nell’ambito dell’undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, evento dedicato alla promozione del cinema italiano negli Stati Uniti e diretto da Tiziana Rocca. Il riconoscimento celebra una carriera di oltre sei decenni, consacrando Nero come una figura di spicco del panorama cinematografico mondiale. Un riconoscimento per una carriera iconica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Franco Nero, stella sulla Walk of Fame: quando sarà a Hollywood

Questa settimana si fa un passo in più nella carriera di Franco Nero.

Cinema: morto a 60 anni Peter Greene, il celebre ‘cattivo’ di Hollywood

L'attore Peter Greene, noto per i ruoli di antagonista in film come The Mask e Pulp Fiction, è stato trovato senza vita a 60 anni nel suo appartamento di New York.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Franco Nero: L'America mi dà la Stella. Grazie all'Italia; Franco Nero riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame; Franco Nero: Io stella a Hollywood, ma in Italia non mi fanno lavorare. Negli Usa all'inizio mi bocciarono perché non sapevo l'inglese; Cinema: Franco Nero premiato con la stella sulla Hollywood Walk of Fame | blue News.

franco nero una stellaFranco Nero riceve la stella sulla Hollywood Walk of FameL'attore Franco Nero ottiene la stella sulla Walk of Fame a Los Angeles. Terzo successo per Filming Italy dopo Lollobrigida e Giannini. lagazzettadellospettacolo.it

Cinema Franco Nero premiato con la stella sulla Hollywood Walk of FameL'attore Franco Nero è stato premiato a Los Angeles, dalla Camera di Commercio di Hollywood, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. bluewin.ch