Franco Nero una stella a Hollywood | omaggio a 60 anni di cinema italiano e internazionale

Franco Nero, una stella sulla Walk of Fame celebra il cinema italiano. Los Angeles – Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, ha ricevuto oggi una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. La cerimonia, tenutasi il 13 febbraio 2026, si è svolta nell'ambito dell'undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, evento dedicato alla promozione del cinema italiano negli Stati Uniti e diretto da Tiziana Rocca. Il riconoscimento celebra una carriera di oltre sei decenni, consacrando Nero come una figura di spicco del panorama cinematografico mondiale. Un riconoscimento per una carriera iconica.