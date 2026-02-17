Vita eterna Conversazioni con i miei nipoti | presentato il libro di Giovanni Bazoli video

Giovanni Bazoli ha presentato a Roma il suo nuovo libro, intitolato “Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti”, dopo aver passato mesi a raccogliere ricordi e pensieri dai nipoti più giovani. La presentazione si è svolta nella sede della Società Dante Alighieri, attirando un pubblico interessato alle storie di famiglia e alle riflessioni sull’eredità culturale. Durante l’evento, l’autore ha condiviso aneddoti personali e ha spiegato come le conversazioni con i nipoti abbiano ispirato la scrittura del testo. Un dettaglio importante è stato il momento in cui Bazoli ha mostrato una vecchia fotografia di famiglia

In un tempo che chiede nuove parole condivise, la Società Dante Alighier i ha ospitato a Roma la presentazione del libro " Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti " di Giovanni Bazoli. Il volume nasce dall'incontro tra generazioni: domande autentiche dei giovani e risposte che affrontano, temi cruciali come la fede. Il dialogo, ospitato presso la sede della Società Dante Alighieri a Roma, si è allargato alla dimensione civile e culturale del libro, mettendo al centro l'ascolto e la possibilità di ricomporre legami in un'epoca spesso frammentata. Sono intervenuti Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, e il Card.