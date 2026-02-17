Un incontro tra generazioni nel libro di Giovanni Bazoli

Giovanni Bazoli ha presentato il suo libro “Vita eterna” a Roma, in un’occasione che ha riunito diverse generazioni. La Società Dante Alighieri ha organizzato l’evento, attirando studenti e lettori appassionati. Durante la serata, Bazoli ha condiviso aneddoti e riflessioni sul valore delle parole e della memoria nel mondo di oggi. Un pubblico composto principalmente da giovani ha ascoltato con attenzione, creando un confronto vivo tra passato e presente.

In un tempo che chiede nuove parole condivise, la Società Dante Alighieri ha ospitato a Roma la presentazione del libro "Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti" di Giovanni Bazoli. Il volume nasce dall' incontro tra generazioni: domande autentiche dei giovani e risposte che affrontano, temi cruciali come la fede. Il dialogo, ospitato presso la sede della Società Dante Alighieri a Roma, si è allargato alla dimensione civile e culturale del libro, mettendo al centro l'ascolto e la possibilità di ricomporre legami in un'epoca spesso frammentata. Sono intervenuti Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, e il Card.