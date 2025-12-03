Nasce a Terni Agàpe l’associazione per ricordare Graziana Ascani | presentato il suo libro Una vita di corsa
Nel pomeriggio di martedì - 2 dicembre - nella biblioteca del CLT a Terni, si è svolta la presentazione del libro “Una vita in corsia” di Graziana Ascoli, ginecologa ternana recentemente scomparsa, e della associazione Agàpe (Associazione Graziana Ascani per l’Eubiosia), realtà nata proprio per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Terni ci sono sculture firmate da artisti straordinari. Tra queste, una delle più iconiche: Hyperion, di Agapito Miniucchi. Sapete da dove nasce? Sapete cosa rappresenta? Lavinia ve lo racconta nel reel. Guardalo ora! Lavinia Ansidei #Terni #VivITerni - facebook.com Vai su Facebook
Nasce all'ospedale di Terni l'ambulatorio condiviso - Un team all'avanguardia e un gruppo di lavoro che garantisce la presenza simultanea, sin dalla presa in carico, di tutti gli specialisti coinvolti nella gestione dell'epatocarcinoma, ossia epatologo, ... Si legge su ansa.it
Comunità Incontro: nasce a Terni un nuovo centro di ascolto dedicato alle dipendenze. La sede a piazza della Pace - TERNI Anche Terni avrà un centro di ascolto della Comunità Incontro Onlus dedicato ai temi della dipendenza. Lo riporta ilmessaggero.it