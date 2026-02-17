Il deputato Di Giuseppe ha portato all’attenzione delle autorità il traffico di visti illegali tra Italia e Bangladesh, che ha portato a due condanne penali. Le sentenze, pronunciate in tribunale, prevedono pene di quasi cinque anni di carcere e multe superiori ai 600 mila euro. La notizia si basa su un’indagine che ha scoperto un giro di documenti falsi utilizzati per far entrare persone irregolarmente nel paese.

Due condanne, una di 4 anni e 8 mesi e una di 4 anni e due mesi di reclusione e sanzioni da oltre 600 mila euro: è l’esito della sentenza di patteggiamento (n. 1500825) a carico rispettivamente di Nazrul Islam e Shamim Kazi, depositata dal Tribunale di Roma, sul traffico di visti tra Italia e Bangladesh. Pene da sommare a 315mila euro di multa a testa e la confisca dei beni. Traffico scoperto grazie alla denuncia del parlamentare Di Giuseppe. Il verdetto mette nero su bianco una verità inquietante emersa tra Roma e Dhaka: la sovranità nazionale era stata prezzata. Gli imputati hanno ammesso di aver tentato il colpo grosso offrendo una tangente monstre da 2 milioni di euro ad Andrea Di Giuseppe, membro della Commissione Affari Esteri e parlamentare di Fratelli d’Italia, per garantirsi un’autostrada di visti verso l’area Schengen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Visti illegali tra Italia e Bangladesh: arrivano le condanne grazie alla denuncia del deputato Di Giuseppe

La vecchia faida tra i boss di Borgetto, dopo condanne pesanti arrivano le assoluzioni per due imputatiDopo un lungo percorso giudiziario, si conclude con assoluzioni definitive la faida tra i boss di Borgetto.

"Se lo racconti in giro arrivano gli spiriti maligni": 14enne abusata sessualmente dagli zii, arrivano le condanne definitiveUna 14enne napoletana ha subito abusi sessuali da parte degli zii.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.