La vecchia faida tra i boss di Borgetto dopo condanne pesanti arrivano le assoluzioni per due imputati

Dopo un lungo percorso giudiziario, si conclude con assoluzioni definitive la faida tra i boss di Borgetto. Dopo dieci anni e quattro gradi di giudizio, Antonino Salto e Francesco Giambrone, inizialmente condannati a 16 e 17 anni per associazione mafiosa, sono stati infine assolti. Salto, latitante negli Stati Uniti, vede riconosciuta la propria innocenza, segnando una conclusione importante in un procedimento complesso e articolato.

Ci sono voluti dieci anni e quattro gradi di giudizio, ma alla fine da pesanti condanne inflitte per mafia in primo grado, rispettivamente a 16 anni e a 17 anni di carcere, adesso Antonino Salto e Francesco Giambrone sono stati del tutto assolti, il primo è peraltro latitante negli Stati Uniti. La decisione è della terza sezione della Corte d'Appello, presieduta da Enzo Agate, che si è pronunciata nell'appello bis del processo, nato da un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, e che ha accolto le tesi degli avvocati Raffaele Bonsignore e Paolo Polizzi che difendono gli imputati, arrestati a maggio del 2016 nell'ambito dell'operazione "Kelevra", con cui era stata ricostruita proprio la faida tra i Salto e i Giambrone per il controllo di Borgetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: I boss su TikTok dal carcere: mafia e attentati, condanne per 150 anni a Tarantino e altri 16 imputati

Leggi anche: Droga dei Cervinari, 6 condanne e due assoluzioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mafia; In cella responsabili faida di Borgetto e Partinico - Mafia; In cella responsabili faida di Borgetto e Partinico Fatta luce su 6 omicidi,una lupara bianca e un tentato omicidio Palermo, 22 gen. ecodibergamo.it

Quella che esce dalla sfida casalinga contro il Lecce è una Vecchia Signora che resta con il cerino in mano, anzi con... il cucchiaino! Quello che Jonathan David calcia malamente degli undici metri sprecando un incredibile match point. Nonostante una prova r facebook