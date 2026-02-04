‘Seed’ al Liceo Rummo il cortometraggio sull’educazione ambientale

Questa mattina gli studenti del Liceo Rummo di Benevento hanno presentato il loro cortometraggio intitolato “Seed”. Il film parla di educazione ambientale e mostra come anche i gesti più semplici possano fare la differenza. Alla proiezione hanno partecipato docenti e alcuni genitori, che hanno apprezzato il messaggio di sensibilizzazione trasmesso dai giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti "Seed", cortometraggio sull'educazione ambientale e il valore dei piccoli gesti degli studenti del Liceo "Rummo" di Benevento. Prima visione Venerdi 6 Febbraio 2026 ore 10.30 aula Magna del Liceo Rummo. Cortometraggio sull'educazione ambientale e il valore dei piccoli gesti Seed è un cortometraggio degli studenti del Liceo "Rummo" di Benevento, che affronta il tema dell'educazione ambientale attraverso una narrazione simbolica, ponendo l'attenzione su sostenibilità, senso civico e responsabilità collettiva. L'opera prende le mosse da un fenomeno sociale giovanile negativo, utilizzato come punto di partenza per riflettere sulle conseguenze di comportamenti inconsapevoli e sulla possibilità di un cambiamento positivo.

