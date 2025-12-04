La deputata Tassinari in visita alla Fondazione Fornino-Valmori

"Ho voluto essere qui per testimoniare l’importanza del lavoro svolto dalla Fondazione Fornino Valmori, ente del Terzo Settore che rappresenta un vero punto di riferimento per il territorio. Sono particolarmente soddisfatta nel vedere l’avanzamento del nuovo Polo Formativo, un progetto ambizioso e interamente sostenuto dalla Fondazione, che contribuirà a formare personale specializzato sull’autismo. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, portano avanti questa realtà così preziosa". Queste le parole della deputata Rosaria Tassinari di Forza Italia a seguito della sua visita alle strutture della Fondazione Fornino Valmori a Forlimpopoli e Bertinoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La deputata Tassinari in visita alla Fondazione Fornino-Valmori

Approfondisci con queste news

GIUSTIZIA - Errori giudiziari, ingiusta detenzione e riforma della giustizia: questi i temi trattati dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari - facebook.com Vai su Facebook

La deputata Tassinari in visita alla Fondazione Fornino-Valmori - Sotto i riflettori in particolare il Polo Formativo in fase di costruzione: "Progetto ambizioso e realtà preziosa". Come scrive msn.com

Tassinari deputata, molte le sfide per il territorio - Casciano e già Assessore al welfare di Forlì, eletta deputata, recentemente, in rappresentanza di Forza Italia, ha più volte richiamato il valore del ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

La deputata Tassinari: "Urla dal pubblico: grave tentativo di censura" - "Un grave tentativo di censura e momenti di tensione si sono verificati sabato pomeriggio, durante il convegno ‘La scienza e l’Europa. Da ilrestodelcarlino.it