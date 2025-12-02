Cultural tea | al Circolo dei nobili il viaggio tra scrittori e poeti agrigentini del Novecento
Si chiama “Cultural tea” ed è la nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio letterario del territorio, promossa da Happy Life in collaborazione con il Centro di cultura contemporanea “Circolo dei nobili”. L’appuntamento, intitolato “Il Novecento e gli scrittori di Agrigento”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili - Il Circolo dei Nobili di Agrigento, fondato nel 1742, è la più antica istituzione aggregativa destinata all’aristocrazia agrigentina, nonché il secondo circolo nobiliare più antico d’Europa. Si legge su exibart.com