Visita guidata alla scoperta della Genova medievale tra strade piazzette e caruggi

Scopri la storia di Genova attraverso un itinerario guidato tra le sue strade, piazzette e caruggi, risalenti al periodo medievale. L’evento, organizzato da Genova Cultura APS, si svolgerà domenica 18 gennaio, offrendo un’occasione per esplorare il patrimonio storico e architettonico della città. Un percorso che permette di conoscere da vicino le atmosfere e le testimonianze di un’epoca fondamentale per la storia genovese.

Genova Cultura APS organizza un tour nella Genova del Medioevo, nella giornata di domenica 18 gennaio. I genovesi nel Medioevo la definirono Ianua, termine che significa appunto "accesso". L'estesa superficie della città medievale costruita dentro le mura del 1154, più il sobborgo di ponente dove.

