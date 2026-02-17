Visita guidata | i lungarni di Tramontana

Il tour dei Lungarni di Tramontana a Pisa prende il via, attirando molti visitatori curiosi di scoprire le storie nascoste lungo il fiume. Durante l’itinerario, si possono ammirare edifici storici, come le antiche dimore nobiliari, e scoprire i resti di arsenali del passato. I partecipanti si muovono tra calle e ponti, ascoltando le spiegazioni di guide esperte che raccontano eventi e leggende legate a questo tratto di città. Un dettaglio interessante riguarda le piccole barche ormeggiate lungo il fiume, testimoni di un passato legato alla vita commerciale.

Pisa Inedita: I Lungarni di TramontanaUn viaggio tra palazzi nobiliari, antichi arsenali e segreti fluviali.Scopri l'anima elegante e storica della sponda nord di Pisa. Partendo dalla maestosa area della Cittadella, ripercorreremo la storia navale della città, dagli Arsenali Repubblicani a quelli Medicei, oggi sede del Museo delle Navi Antiche.Passeggeremo lungo i Lungarni ammirando le facciate dei palazzi più prestigiosi: dal misterioso Palazzo 'Alla Giornata' (scopriremo insieme l'origine del suo curioso nome) alla Porta Aurea, fino alle splendide residenze Grassi-Boyl, Toscanelli e Roncioni, testimoni del fasto pisano.

Visita guidata: poeti e scrittori a Pisa, poesia e letteratura tra lungarni e memorie d’autoreUgo Foscolo ha visitato Pisa nel XIX secolo, attratto dalla bellezza dei Lungarni e dall’eredità letteraria della città.

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

