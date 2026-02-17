Visita guidata | i lungarni di Mezzogiorno

Il Comune di Pisa organizza una visita guidata ai Lungarni di Mezzogiorno per far scoprire i palazzi nobiliari e le storie degli antichi mestieri che si sono svolti lungo il fiume. La causa è l’interesse crescente dei turisti per i luoghi meno conosciuti della città, e questa iniziativa mira a svelare i segreti nascosti tra le rive del fiume. Durante l’itinerario, i partecipanti potranno osservare dettagli che spesso sfuggono, come le facciate decorate e le vecchie botteghe di artigiani.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita guidata I Lungarni di MezzogiornoPisa Inedita: I Lungarni di MezzogiornoUn viaggio tra palazzi nobiliari, antichi mestieri e segreti fluviali.Scopri l’anima elegante e storica della sponda sud di Pisa. Partendo dalla maestosa Chiesa di San Paolo a Ripa D’Arno, ripercorreremo la storia della città, dalla chiesa della Spina a Palazzo Blu.Passeggeremo lungo i Lungarni ammirando le facciate dei palazzi più prestigiosi: dal misterioso Palazzo ‘Studiati’ alla Chiesa di Santa Cristina, fino alle splendide residenze Mosca, Gambacorti e Lanfranchi, testimoni del fasto pisano.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Visita guidata: i lungarni di Tramontana

Visita guidata: poeti e scrittori a Pisa, poesia e letteratura tra lungarni e memorie d’autoreUgo Foscolo ha visitato Pisa nel XIX secolo, attratto dalla bellezza dei Lungarni e dall’eredità letteraria della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.