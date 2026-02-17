Visita guidata | cattedrale battistero e camposanto di Pisa

Lunedì, un gruppo di visitatori ha attraversato la Piazza dei Miracoli a Pisa, spinti dalla voglia di scoprire i tesori storici della città. La visita guidata include l’ingresso alla Cattedrale, al Battistero e al Campo Santo, tre monumenti che raccontano la grandezza della Repubblica Marinara tra il XII e il XIV secolo. I partecipanti si sono immersi nel fascino del Medioevo, ammirando dettagli architettonici e opere d’arte conservate al loro interno.

Visita guidata alla Piazza del DuomoCon ingresso in Cattedrale, Battistero e Campo SantoUn viaggio nel cuore del Medioevo, alla scoperta di Piazza dei Miracoli, simbolo assoluto dello splendore della Repubblica Marinara di Pisa tra XI e XIV secolo.Un percorso che non si presenta solo come artistico, ma anche simbolico: ogni monumento rappresenta una tappa della vita, in un racconto di pietra che attraversa secoli di storia.Nascita – Il BattisteroSi accede al più grande battistero d'Italia, dove è possibile ascoltare il suggestivo effetto acustico e ammirare il celebre pulpito di Nicola Pisano, considerato capolavoro della scultura medievale.