Anagni visita guidata alla Cripta di S Magno e alla Cattedrale

Scopri la ricca storia di Anagni attraverso una visita guidata alla Cripta di S. Magno e alla Cattedrale, testimonianze secolari di un patrimonio che risale almeno all’XI secolo. Un percorso tra arte, fede e memoria che svela le tracce di un passato millenario, custodito in monumenti che raccontano l’evoluzione della città nel corso dei secoli.

Retta almeno dall'XI secolo da un Capitolo, la Cattedrale raccoglie l'eredità materiale di quanto la storia ha prodotto in più di due millenni. Il percorso del Museo della Cattedrale di Anagni si svolge a ritroso nel tempo e inizia dalla Biblioteca e dalla Sala del Capitolo, quindi si può.