Visita guidata | San Zeno la basilica dell' esorcista

La basilica di San Zeno si presenta subito come un luogo che nasconde molto più di quanto sembri. Durante una visita guidata, si scopre che in facciata il diavolo è ben visibile, con demoni che adornano il portale. Dentro, le pareti sono decorate con simboli del Male e le rappresentazioni di Satana con unghie affilate. Un edificio che all’apparenza è elegante, ma che alla seconda occhiata rivela un’atmosfera inquietante e carica di mistero.

Il Diavolo è in facciata e sopra l'ingresso, i demoni sono sul portale: all'interno le unghiate rabbiose di Satana, assieme ad altri simboli del Maligno. Elegante ad una prima occhiata, inquietantissima alla seconda. Non a caso è la basilica dedicata ad un santo che fu esorcista: il più grande. Visita guidata: San Zeno, la basilica dell'esorcista Costo della visita: 10 euro incluso il noleggio delle radioguide ed eventuale biglietto di ingresso per i non residenti nella diocesi. Incontro in piazza San Zeno, davanti alla facciata.

