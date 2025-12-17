Sirmione | visita guidata al castello Scaligero

17 dic 2025

Scopri la bellezza di Sirmione attraverso una visita guidata al suggestivo Castello Scaligero. Partendo dall’ingresso del centro storico, presso Largo Goethe, potrai esplorare le affascinanti mura e le torri di questa storica fortezza, testimonianza della ricca storia e architettura della città. Un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie di questa pittoresca località lacustre.

La nostra visita guidata inizia all’ingresso del centro storico, poco oltre il suggestivo ponte del Castello Scaligero, presso Largo Goethe. Dopo una breve introduzione alla storia e alle peculiarità di Sirmione, ci addentreremo nel cuore del borgo visitando il Castello Scaligero, emblema della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

