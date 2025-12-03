Coppa Italia Napoli sfata il tabù | Cagliari ko al decimo rigore La sequenza thrilling

Napoli, 3 dicembre 2025 - Nonostante gli ottimi risultati raccolti in questo lasso temporale in campionato, con i due scudetti a spiccare, il Napoli dalla stagione 2021-2022 non supera gli ottavi di finale di Coppa Italia: la pratica Cagliari sembra mettersi bene al termine di un primo tempo non esattamente ricco di emozioni ma chiuso in vantaggio dagli azzurri grazie a un colpo di testa di Lucca, che pone così fine ai quasi 2 mesi di digiuno delle prime punte di Conte, che così come Pisacane ha varato un fittissimo turnover. Il tecnico dei sardi rivoluziona i suoi nella ripresa, gettando nella mischia tra gli altri Prati, Borrelli ed Esposito: gli ultimi due confezionano il colpo del pareggio, con il prodotto del vivaio dell' Inter a gelare il Maradona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Napoli sfata il tabù: Cagliari ko al decimo rigore. La sequenza thrilling

