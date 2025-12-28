Atalanta è il momento di sfatare il tabù | arriva l’Inter Dea alla caccia della vittoria

Bergamo. I tabù sono fatti per essere infranti. Anche quelli talmente consolidati da sembrare inscalfibili. Ma se l’ Atalanta ha insegnato qualcosa a sé stessa negli ultimi anni, è che nulla è irraggiungibile. Figurarsi una vittoria in 90 minuti. Anche se l’avversaria è la capolista della Serie A, la più forte degli ultimi anni, quell’ Inter che nelle ultime 8 sfide a tinte nerazzurre ha sempre vinto e che in generale non perde contro la Dea dal novembre 2018. Sono 7 anni, mica poco. Si traducono in 15 partite senza mai vincere. “Vogliamo invertire il trend”, ha detto Raffaele Palladino, che non ha in testa altri risultati che non siano la vittoria, oltre ogni limite tecnico che può avere la Dea al cospetto di una corazzata come quella di Chivu. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

