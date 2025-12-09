Virtus infallibile in casa E ora l' Hapoel capolista | ranking Eurolega chi sale e chi scende

La Virtus si conferma imbattibile tra le mura domestiche, mentre l'Hapoel si prende la testa della classifica in Eurolega. Tra imprese sorprendenti e battute d'arresto di squadre storiche, analizzando ranking, risultati e tendenze, emerge uno scenario in continua evoluzione nel massimo torneo continentale di basket.

L'impresa di Valencia e la caduta del Panathinaikos, le difficoltà dello Zalgiris e la crisi di Parigi. Poi le nuove posizioni delle italiane: le gerarchie aggiornate verso la settimana della quindicesima giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

