Viora Sigo | Anti-Hpv opportunità da non perdere per prevenire cancro cervice
Viora di Sigo spiega che l'opportunità di vaccinarsi contro l’Hpv nasce dalla possibilità di ridurre il rischio di sviluppare il cancro alla cervice, un problema che colpisce molte donne ogni anno. La vaccinazione rappresenta un modo pratico per proteggersi e prevenire i tumori prima che si formino. Sempre più persone si informano sui benefici di questa scelta, considerando anche l’età e le condizioni di salute.
Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "E' possibile prevenire l'infezione da Hpv mediante la vaccinazione e così prevenire l'insorgenza di tumori. E' l'unica possibilità che abbiamo di prevenzione primaria, cioè di prevenire dell'insorgenza di un tumore. Un'opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, partecipando oggi a Roma all'incontro con la stampa per la presentazione della nuova campagna di comunicazione, approvata dal ministero della Salute, 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia e Serie A Women. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Viora (Sigo): “Società scientifica importante per l’aggiornamento medico”Le società scientifiche svolgono un ruolo fondamentale nell’aggiornamento professionale dei medici, distinguendosi dalle università.
Al congresso ginecologi rinnovo cariche Sigo, Elsa Viora presidenteAl termine del 100° congresso nazionale, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ha annunciato un importante cambio ai vertici, con Elsa Viora eletta nuova presidente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Viora (Sigo): Anti-Hpv opportunità da non perdere per prevenire cancro cervice'Differenze regionali di accesso, importante coinvolgere nell'immunizzazione anche gli uomini' E' possibile prevenire l'infezione da Hpv mediante la vaccinazione e così prevenire l'insorgenza di tumo ... adnkronos.com
HPV, il calcio femminile in prima fila: con il vaccino per il Papillomavirus si para l’infezioneProteggersi dal virus HPV con la vaccinazione per uomini e donne è fondamentale anche per prevenire tumori e patologie: il calcio femminile si mobilita. dilei.it
SALUTE E PREVENZIONE Il tumore della cervice uterina è più diffuso di quanto si pensi. La buona notizia è che si può prevenire adottando le azioni di prevenzione a tua disposizione: la vaccinazione anti-HPV; lo screening per la diagnosi precoce del t facebook
Previeni il #tumoredellacerviceuterina con le azioni di prevenzione a tua disposizione: vaccinazione anti-HPV screening oncologico della cervice uterina Rinunciare anche solo a uno dei due significa diminuire le possibilità per proteggere la tua #salute. # x.com