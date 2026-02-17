Viora Sigo | Anti-Hpv opportunità da non perdere per prevenire cancro cervice

Viora di Sigo spiega che l'opportunità di vaccinarsi contro l’Hpv nasce dalla possibilità di ridurre il rischio di sviluppare il cancro alla cervice, un problema che colpisce molte donne ogni anno. La vaccinazione rappresenta un modo pratico per proteggersi e prevenire i tumori prima che si formino. Sempre più persone si informano sui benefici di questa scelta, considerando anche l’età e le condizioni di salute.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "E' possibile prevenire l'infezione da Hpv mediante la vaccinazione e così prevenire l'insorgenza di tumori. E' l'unica possibilità che abbiamo di prevenzione primaria, cioè di prevenire dell'insorgenza di un tumore. Un'opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, partecipando oggi a Roma all'incontro con la stampa per la presentazione della nuova campagna di comunicazione, approvata dal ministero della Salute, 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia e Serie A Women. 🔗 Leggi su Iltempo.it

