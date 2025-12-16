Le società scientifiche svolgono un ruolo fondamentale nell’aggiornamento professionale dei medici, distinguendosi dalle università. In particolare, la Sigo si impegna a fornire formazione continua ai professionisti che hanno già concluso il percorso accademico, contribuendo a mantenere elevati standard di competenza e aggiornamento nel settore sanitario.

© Ildifforme.it - Viora (Sigo): “Società scientifica importante per l’aggiornamento medico”

(Adnkronos) – “Credo che le società scientifiche, e la Sigo in primis, possano avere un grande ruolo nella formazione, nell’aggiornamento dei medici, che è diverso dal ruolo che hanno le università, perché le società scientifiche possono giocare un grande ruolo nell’aggiornamento dei medici che hanno terminato il loro percorso accademico: il nostro lavoro, la nostra . Ildifforme.it

Ginecologi. Si rinnovano i vertici delle Società scientifiche. Giovanni Scambia nuovo presidente Sigo e Elsa Viora nuova presidente Aogoi - L’elezione è avvenuta nel corso del congresso nazionale delle due associazioni conclusosi ieri a Roma. quotidianosanita.it