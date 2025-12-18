Al congresso ginecologi rinnovo cariche Sigo Elsa Viora presidente
Al termine del 100° congresso nazionale, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ha annunciato un importante cambio ai vertici, con Elsa Viora eletta nuova presidente. Un momento di rinnovamento che segna la continuità di un impegno decennale verso l’eccellenza e l’innovazione nel campo della ginecologia e ostetricia, consolidando la posizione della società come punto di riferimento nel settore.
(Adnkronos) – Cambio ai vertici della Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia. La chiusura del 100esimo congresso nazionale ha visto l'avvicendamento alla presidenza della società scientifica. Alla guida – informa una nota – ora c'è Elsa Viora che raccoglie il testimone, in una fase di grande responsabilità e prospettive per la ginecologia e l'ostetricia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
