Violenza sessuale su 13enne adescata su Instagram fingendosi ragazzino | a processo 24enne colombiano

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Monza, dove un 24enne colombiano è stato rinviato a giudizio per aver adescato una 13enne su Instagram, fingendosi un coetaneo. L’uomo, nel luglio scorso, ha approfittato dell’ingenuità della vittima, portandola a subire violenza in pieno giorno. Il processo, con giudizio immediato, affronterà questa delicata vicenda che solleva importanti questioni di tutela dei minori e sicurezza online.

