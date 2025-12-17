Violenza sessuale su 13enne adescata su Instagram fingendosi ragazzino | a processo 24enne colombiano
Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato a Monza, dove un 24enne colombiano è stato rinviato a giudizio per aver adescato una 13enne su Instagram, fingendosi un coetaneo. L’uomo, nel luglio scorso, ha approfittato dell’ingenuità della vittima, portandola a subire violenza in pieno giorno. Il processo, con giudizio immediato, affronterà questa delicata vicenda che solleva importanti questioni di tutela dei minori e sicurezza online.
Monza, 17 dicembre 2025 - Giudizio immediato per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima per il 24enne colombiano che nel luglio scorso, fingendosi un 17enne, ha adescato una 13enne su Instagram e poi l'ha violentata in pieno giorno. Il giovane, da un anno residente a Monza, incensurato, ancora detenuto in carcere, ha scelto di venire processato con il rito abbreviato, che prevede lo 'sconto' di un terzo della pena in caso di condanna. 08-02-2019 COMO POLIZIA VOLANTI NOTTE GENERICA FOTO CUSA CELL 335 6855682 [email protected] L’incontro trappola. Secondo l'accusa, il colombiano aveva chattato sui social con la ragazzina, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi in centro città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
