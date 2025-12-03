Violenza in caserma condannato carabiniere | cinque anni per concussione e abuso su una trentenne a Cesena

Un carabiniere 47enne in servizio in una caserma del Cesenate è stato condannato a cinque anni di reclusione per concussione e violenza sessuale. La sentenza è stata pronunciata dal gup Elisabetta Giorgi al termine del rito abbreviato. L'uomo, per i pm e ora per i giudici di primo grado, ha chiesto rapporti sessuali a una trentenne in cambio di un "favore istituzionale", promettendo cioè di intervenire.

