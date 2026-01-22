Per Cesena-Bari arrivano 400 tifosi pugliesi in treno sei pullman li porteranno dalla stazione allo stadio

Per la partita Cesena-Bari, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 al Manuzzi, sono previsti 400 tifosi pugliesi in arrivo in treno. Sei pullman li accompagneranno dalla stazione allo stadio, nell’ambito di un piano organizzativo volto a garantire la sicurezza e la regolarità dell’evento. La gestione dell’afflusso dei tifosi ospiti è stata pianificata per assicurare un’adeguata assistenza e fluidità durante tutta la giornata.

Proprio per garantire accoglienza e trasferimento in condizioni di piena sicurezza, è stata emessa un'ordinanza di modifica temporanea della viabilità In vista della partita di Serie B Cesena–Bari, in programma sabato 24 gennaio, alle ore 15 al Manuzzi, è stato predisposto un piano speciale per la gestione dell'arrivo dei tifosi ospiti e per garantire la sicurezza pubblica. In città infatti sono attesi circa 400 sostenitori del Bari, la maggior parte dei quali raggiungerà Cesena in treno. Per agevolare il trasferimento dalla Stazione ferroviaria allo stadio, saranno impiegati sei pullman messi a disposizione da Start Romagna, che accompagneranno i tifosi dall'uscita nord della stazione fino all'impianto sportivo e, a fine gara, per il rientro.

