Violentò la pronipote di appena 6 anni il pm | È un personaggio da film horror Condannato a 7 anni e 3 mesi
Rimini, 17 febbraio 2026 – Sette anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni della pronipote, che all’epoca dei fatti aveva tra i sei e gli otto anni. È la pena inflitta dal Tribunale Collegiale di Rimini, presieduto dalla dottoressa Fiorella Casadei, a un 72enne residente in Valconca, difeso dall’avvocato Cinzia Bonfantini. Il pm aveva chiesto 13 anni di carcere. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva sollecitato una condanna a 13 anni di carcere. Nella requisitoria aveva utilizzato parole dure, arrivando a paragonare l’imputato al personaggio “IT” dello scrittore Stephen King, per descrivere – secondo l’accusa – il modo in cui l’uomo avrebbe conquistato la fiducia della bambina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
