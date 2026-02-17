Rimini, 17 febbraio 2026 – Sette anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni della pronipote, che all’epoca dei fatti aveva tra i sei e gli otto anni. È la pena inflitta dal Tribunale Collegiale di Rimini, presieduto dalla dottoressa Fiorella Casadei, a un 72enne residente in Valconca, difeso dall’avvocato Cinzia Bonfantini. Il pm aveva chiesto 13 anni di carcere. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva sollecitato una condanna a 13 anni di carcere. Nella requisitoria aveva utilizzato parole dure, arrivando a paragonare l’imputato al personaggio “IT” dello scrittore Stephen King, per descrivere – secondo l’accusa – il modo in cui l’uomo avrebbe conquistato la fiducia della bambina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violentò la pronipote di appena 6 anni, il pm: "È un personaggio da film horror". Condannato a 7 anni e 3 mesi

Leggi anche: Violentò una 20enne all’Alcatraz. Condannato a sei anni e sei mesi. Incastrato da telecamere e teste

Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta, condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il reatoUn uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni, rimasta incinta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.