Violentò una 20enne all’Alcatraz Condannato a sei anni e sei mesi Incastrato da telecamere e teste

Lo studente modello dai modi gentili che aveva invitato una studentessa americana a fumare una sigaretta all’esterno dell’Alcatraz per poi aggredirla e violentarla è stato condannato a sei anni e sei mesi. Una pena alta, troppo violente erano le immagini raccontate dalle telecamere di un supermercato accanto alla discoteca che riprendevano lui, italo-egiziano, abiti eleganti, trascinare la ragazza sulle scale del parcheggio del supermercato per poi approfittarne, buttarla a terra, spogliarla, mentre lei urlava "no". Il primo approccio era stato nel locale Il cocktail offerto, l’invito all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

