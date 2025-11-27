Violentò una 20enne all’Alcatraz Condannato a sei anni e sei mesi Incastrato da telecamere e teste
Lo studente modello dai modi gentili che aveva invitato una studentessa americana a fumare una sigaretta all’esterno dell’Alcatraz per poi aggredirla e violentarla è stato condannato a sei anni e sei mesi. Una pena alta, troppo violente erano le immagini raccontate dalle telecamere di un supermercato accanto alla discoteca che riprendevano lui, italo-egiziano, abiti eleganti, trascinare la ragazza sulle scale del parcheggio del supermercato per poi approfittarne, buttarla a terra, spogliarla, mentre lei urlava "no". Il primo approccio era stato nel locale Il cocktail offerto, l’invito all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ore14 Rai2. . Milano. Un 19enne è morto in un violento scontro tra un suv a noleggio e un’Opel Corsa. Alla guida del suv, un 20enne senza patente, che dopo l’incidente avrebbe finto di essere un soccorritore; una 30enne è ricoverata in gravi condizioni. Ment - facebook.com Vai su Facebook