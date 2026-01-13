Un uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni, rimasta incinta. La sentenza, emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Brescia, ha riqualificato il reato, suscitando molte riflessioni sul caso. La decisione rappresenta un importante momento giudiziario, che invita a considerare attentamente le implicazioni legali e sociali di questa vicenda.

È finita con una condanna che farà discutere quella emessa a Brescia dal giudice per l’udienza preliminare. A un 29enne bengalese sono stati inflitti 5 anni al termine di un processo in abbreviato per aver violentato una bambina di 10 anni nell’estate 2024. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in Valtrompia, allora centro di accoglienza per i richiedenti asilo. La bambina, ospite della struttura con la madre, era stata portata in ospedale per forti dolori addominali. In reparto i medici avevano scoperto che era incinta. Madre e figlia allora vennero trasferite in una struttura protetta, mentre l’uomo fu fermato dopo aver ammesso le accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta, condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il reato

Leggi anche: Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anni

Leggi anche: Violentò e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Minorenne violentò una bambina di 10 anni anche i genitori condannati al risarcimento.

Orrore nel centro di accoglienza, bimba di 10 anni violentata resta incinta: 29enne stupratore condannato a 5 anni - Era accusato di aver violentato una bambina di 10 anni, che era rimasta incinta: dopo il processo con rito abbreviato un 29enne è stato condannato a 5 anni di reclusione. ildolomiti.it