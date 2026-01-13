Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il reato
Un uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni, rimasta incinta. La sentenza, emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Brescia, ha riqualificato il reato, suscitando molte riflessioni sul caso. La decisione rappresenta un importante momento giudiziario, che invita a considerare attentamente le implicazioni legali e sociali di questa vicenda.
È finita con una condanna che farà discutere quella emessa a Brescia dal giudice per l’udienza preliminare. A un 29enne bengalese sono stati inflitti 5 anni al termine di un processo in abbreviato per aver violentato una bambina di 10 anni nell’estate 2024. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in Valtrompia, allora centro di accoglienza per i richiedenti asilo. La bambina, ospite della struttura con la madre, era stata portata in ospedale per forti dolori addominali. In reparto i medici avevano scoperto che era incinta. Madre e figlia allora vennero trasferite in una struttura protetta, mentre l’uomo fu fermato dopo aver ammesso le accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anni
Leggi anche: Violentò e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese
Minorenne violentò una bambina di 10 anni anche i genitori condannati al risarcimento.
Orrore nel centro di accoglienza, bimba di 10 anni violentata resta incinta: 29enne stupratore condannato a 5 anni - Era accusato di aver violentato una bambina di 10 anni, che era rimasta incinta: dopo il processo con rito abbreviato un 29enne è stato condannato a 5 anni di reclusione. ildolomiti.it
Sesso con una bambina di dieci anni (che rimase incinta) nel centro di accoglienza: condannato a 5 anni - A carico del bengalese 29enne il giudice ha riqualificato le accuse in «atti sessuali con minorenne» ... brescia.corriere.it
Ha rapporti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anni - Per la gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e ha riqualificato il reato. fanpage.it
Oxfam Italia. . Siccità prolungate, poi piogge violente che distruggono tutto. A Marsabit, una delle regioni più aride del Kenya, le ultime piogge torrenziali hanno distrutto le case, le strade e il bestiame, l’unica fonte di sostentamento per gli abitanti. Piogge conti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.