Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il reato

Un uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni, rimasta incinta. La sentenza, emessa dal giudice per l’udienza preliminare di Brescia, ha riqualificato il reato, suscitando molte riflessioni sul caso. La decisione rappresenta un importante momento giudiziario, che invita a considerare attentamente le implicazioni legali e sociali di questa vicenda.

È finita con una condanna che farà discutere quella emessa a Brescia dal giudice per l’udienza preliminare. A un 29enne bengalese sono stati inflitti 5 anni al termine di un processo in abbreviato per aver violentato una bambina di 10 anni nell’estate 2024. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in Valtrompia, allora centro di accoglienza per i richiedenti asilo. La bambina, ospite della struttura con la madre, era stata portata in ospedale per forti dolori addominali. In reparto i medici avevano scoperto che era incinta. Madre e figlia allora vennero trasferite in una struttura protetta, mentre l’uomo fu fermato dopo aver ammesso le accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

