Violentò la pronipote di 6 anni condannato a 7 anni e 3 mesi Il pm | Personaggio da film horror

Un uomo di 72 anni ha ricevuto una condanna di sette anni e tre mesi di carcere dopo aver violentato la pronipote di soli sei anni, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. La famiglia della bambina ha raccontato che gli abusi si sono verificati in molte occasioni, spesso sotto la loro stessa casa. Il pubblico ministero ha descritto il colpevole come un “personaggio da film horror”, evidenziando la gravità della vicenda.