Nella notte, Kiev e Kharkiv sono state colpite da un attacco russo, con un morto e 27 feriti. Sul fronte diplomatico, proseguono i negoziati ad Abu Dhabi per cercare una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. La situazione rimane tesa, mentre le parti cercano di trovare un’intesa per porre fine alla crisi.

L’offensiva russa non accenna a fermarsi, mentre continuano i negoziati ad Abu Dhabi per la fine della guerra tra Mosca e Kiev. Il bilancio degli attacchi sferrati nella notte dal Cremlino su Kiev e Kharkiv è di almeno un morto e 27 feriti. In tutta l’Ucraina è iniziato lo stato di allerta per i raid notturni, mentre le autorità militari hanno allertato della minaccia di attacchi con droni e missili balistici nella capitale. Intanto, l primo round di colloqui tra i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina si è concluso e adesso si attende il secondo. «L’incontro si è concentrato sui parametri per porre fine alla guerra della Russia e sulla logica successiva del processo negoziale volto a progredire verso una pace dignitosa e duratura», ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov sui social, ribadendo che «ulteriori incontri sono programmati» per oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kiev e Kharkiv sotto assedio russo: un morto e 27 feriti nella notte. Proseguono i negoziati ad Abu Dhabi

Trilaterale ad Abu Dhabi, resta il nodo Donbass: Mosca non molla e nella notte bombarda Kiev e KharkivA Abu Dhabi proseguono i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di pace.

Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'un morto e 4 feriti in attacco russo con droni a Kharkiv'

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Negoziati Usa-Russia-Ucraina, braccio di ferro sul Donbas - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 03:24; Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e Kharkiv; L'Ucraina sotto attacco, a Davos incontro Ue-Kiev-Usa; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacchi russi su Kiev e Kharkiv. I negoziati: braccio di ferro sul Dombass.

La notte difficile di Kiev, missili e droni sulla capitale: e lo skyline è rosso fuocoEsplosioni a Kiev sotto un massiccio attacco nemico, afferma il sindaco ... msn.com

Ucraina, raid russi all’alba: Kiev e Kharkiv sotto attacco con droni e missiliNuova ondata di attacchi russi nelle prime ore di oggi contro le due principali città dell’Ucraina, Kiev e Kharkiv, colpite da droni e missili. Il bilancio ... thesocialpost.it

Massicci attacchi russi su Kiev e Kharkiv nella notte. Oggi secondo giorno di negoziati trilaterali ad Abu Dhabi - facebook.com facebook

Rustem Umerov: «Discussi i nodi per la fine della guerra». Massicci attacchi russi nelle prime ore di oggi su Kiev e Kharkiv x.com