Guerra Ucraina via al trilaterale tra Russia Kiev e Stati Uniti per i negoziati | Si parlerà di territori

Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali. L’incontro trilaterale rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, coinvolgendo le principali parti interessate. La discussione si concentra su temi di natura territoriale e sull’orientamento delle future iniziative diplomatiche.

I negoziati di pace per l'Ucraina organizzati ad Abu Dhabi oggi e domani con un trilaterale tra le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Al centro delle trattative la questione del Donbass.

