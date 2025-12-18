Viola il divieto di avvicinamento e distrugge una telecamera | arrestato

Nella serata di domenica, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo di 53 anni di origine tunisina, irregolare sul territorio. Il soggetto ha violato un provvedimento giudiziario che gli vietava di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, e ha inoltre danneggiato una telecamera. Un intervento tempestivo che ha evitato ulteriori conseguenze e garantito la sicurezza pubblica.

© Ilrestodelcarlino.it - Viola il divieto di avvicinamento e distrugge una telecamera: arrestato Domenica sera gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 53enne di origine tunisina, risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto si è reso responsabile della violazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio durante il quale i poliziotti hanno individuato il 53enne in un'area cittadina posta a distanza inferiore a quella prescritta dal provvedimento a suo carico, nonché nelle immediate vicinanze dell'abitazione della persona tutelata, in palese violazione delle prescrizioni impostegli.

