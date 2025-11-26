Marito vìola il divieto di avvicinamento arrestato

I carabinieri della stazione di Castiglione dei Pepoli hanno arrestato un 33enne marocchino per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I fatti trovano origine qualche giorno fa, mentre i carabinieri notificavano a una donna il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna (misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’ordine di non comunicare con quest’ultima con qualsiasi mezzo, scritto, verbale, telefonico o telematico, anche a mezzo terzi) emesso nei confronti del marito, recentemente arrestato per maltrattamenti in famiglia e rimesso in libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marito vìola il divieto di avvicinamento, arrestato

