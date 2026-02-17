Vinted | truffe in aumento utenti a rischio estorsione con richieste di foto intime Allarme di PermessoNegato

Vinted sta affrontando un aumento preoccupante di truffe, che mettono a rischio gli utenti di richieste di foto intime e estorsioni. PermessoNegato ha scoperto che alcuni venditori e acquirenti vengono contattati con messaggi minacciosi, chiedendo immagini personali sotto pressione. In diverse occasioni, le vittime hanno ricevuto messaggi minacciosi di pubblicare foto compromettenti se non pagano somme di denaro. Un esempio concreto riguarda un utente che ha ricevuto ripetute richieste di foto sensibili da parte di sconosciuti, rendendo evidente il pericolo crescente sulla piattaforma.

Vinted, l'ombra delle estorsioni sessuali: un'indagine sul lato oscuro della compravendita online. Una nuova ondata di truffe sta colpendo gli utenti di Vinted, la popolare piattaforma di compravendita di abbigliamento usato. I malintenzionati, sfruttando la fiducia degli utenti, cercano di ottenere immagini intime e, in alcuni casi, ricattano le vittime con la minaccia di diffusione. L'associazione PermessoNegato ha lanciato l'allarme, denunciando un aumento significativo di questi tentativi di adescamento e di estorsione. Il meccanismo delle truffe: dall'interesse all'estorsione. Il raggiro inizia con un contatto apparentemente innocuo: i truffatori si fingono interessati all'acquisto di un capo d'abbigliamento messo in vendita sulla piattaforma.